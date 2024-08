Durante lo svolgimento del Torneo Regionale di nuoto FIN CALABRIA Sergio Mirante, che si è disputato nella giornata di oggi nel comune di Sellia Marina, un atleta ha dovuto arrestare la sua performance per un calo psico-fisico, l’Unità Cinofila di Salvataggio della Croce Verde di Catanzaro e dell’UCSN, assieme al personale e all’imbarcazione della Società Nazionale di Salvamento della Sez. di Sellia Marina, hanno aiutato l’atleta a salire a bordo dell’imbarcazione di soccorso e lo hanno trasportato fino a riva – comunicando in tempo stante ai Giudici di gara, preoccupati, che era tutto sotto controllo. Una volta arrivato sulla battigia, ed in sicurezza, il Conduttore dell’U.C. Giancarlo Silipo ha consigliato allo stesso atleta, che se persisteva anche nelle ore successive tutto ciò, con le apparizioni di nuovi sintomi, di contattare il proprio Medico di Base o in alternativa di chiamare la Guardia Medica.

Infine, vogliamo cogliere l’occasione di ringraziare pubblicamente la FIN Calabria, l’Associazione Sergio Mirante, la Società di Salvamento Sez. Sellia Marina, il Comune di Sellia Marina e tutti gli atleti che oggi hanno gareggiato al Torneo nel ricordo di Sergio Mirante, per averci dato la possibilità di essere presenti e soprattutto per aver riposto la vostra fiducia nella professionalità di Giancarlo e Mae, che giorno dopo giorno si donano senza mai volere nulla in cambio, e nel contempo comunichiamo che il binomio sopracitato operativo rimarrà a vostra completa disposizione ogni qualvolta lo riteniate opportuno senza nessun tipo di compenso.

Mille volte Grazie a voi tutti, vi portiamo nel cuore per sempre.