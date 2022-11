Di CLEMENTE CORVO

Ritornando alla cerimonia di ieri, 4 novembre a Gioia Tauro, corre l’obbligo di evidenziare alcune considerazioni in merito all’evento. Si è notato durante lo svolgimento della cerimonia una mancata considerazione nei confronti del COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ. Durante la cerimonia i riconoscimenti e le attenzioni prestate ai vari nuclei delle Forze Armate non hanno visto coinvolto il COMANDO DEI VIGILI URBANI di GIOIA TAURO . Eppure i componenti del COMANDO al gran completo hanno partecipato alla manifestazione, con a capo la COMANDANTE LOCALE DELLA POLIZIA, MAGGIORE DOTT. SERENA SCUDERI, IL TENENTE FRANCESCO PATAMIA, LA SOTTOTENENTE DOTT. FRANCESCA SURDO, L ‘AGENTE SCELTO BRINGHELI ROBERTO, L’ AGENTE SCARCELLA GIOVANNI, L ‘AGENTE GULLÌ MARCO, L’ AGENTE GAGLIOSTRO TIBERIO, ma le attenzioni con targhe di riconoscimento simbolico e quant’altro non hanno visto protagonisti anche il comando dei vigili. Eppure gli stessi come in tutte le altre circostanze sono stati in prima fila ancora una volta per preparare l’evento, oltre ad essere costantemente custodi dell’ordine cittadino. Ci si domanda, perché questa diversità nei confronti di questo importante CORPO COMUNALE ? Perché le donne dei vari nuclei delle Forze Armate sono state omaggiate con dei fiori e la nostra concittadina doc SOTTOTENENTE FRANCESCA SURDO, nella circostanza dell ‘ alzabandiera non è stata ugualmente omaggiata?

Come mai la nostra COMANDANTE dei VIGILI MAGGIORE DOTT. SERENA SCUDERI, anch’essa è stata ignorata?

Come mai ricordi simbolici dati dall’amministrazione comunale ai vari nuclei di forze armate non hanno riguardato anche il nostro COMANDO DI POLIZIA URBANA ? Come mai tra le auto delle Forze Armate non erano presenti anche le auto della POLIZIA URBANA ? Come mai negli stand non vi è stato presente anche la POLIZIA URBANA ? Eppure i componenti della POLIZIA LOCALE sono sempre presenti e disponibili alle necessità e alle esigenze quotidiane di tutti noi cittadini. Basta pensare al lavoro di controllo che quotidianamente viene svolto proprio nei confronti dei bambini che ieri erano presenti in massa alla cerimonia. Che Impressione possono avere avuto questi bambini nei confronti dei loro amici VIGILI DI GIOIA TAURO ?

A conclusione di quanto espresso circa la mancata considerazione della POLIZIA URBANA in sede di cerimonie, non ha Certamente fatto lustro agli organizzatori. L’ augurio è quello che in occasione venture ciò non avvenga più!