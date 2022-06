Anche quest’anno la Parrocchia Santa Marina Vergine e l’Associazione “Il Samaritano”, guidati da don Pino Demasi, sono impegnate per dare continuità ai percorsi educativi e formativi anche durante il periodo estivo proponendo l’Estate Ragazzi.

Sarà la 34esima edizione che ancora una volta intende ripartire con entusiasmo, gioia e con la stessa passione di sempre per offrire ai più piccoli la possibilità di ritrovarsi insieme. Quest’anno un motivo in più: finita l’emergenza pandemica i ragazzi intendono vivere un’esperienza forte di socialità. Per questo motivo l’estate ragazzi ritorna a seguire il proprio schema tradizionale per restituire normalità al percorso di crescita dei più piccoli.

L’Estate Ragazzi di quest’anno servirà per tutti, grandi e piccini, per imparare a vivere insieme agli altri, a comprendere sulla propria pelle l’importanza delle relazioni sociali dai contesti più piccoli come la famiglia e la scuola fino ad arrivare agli spazi di socialità come le comunità e il mondo intero.

La formula riprende gli elementi degli anni precedenti: giochi, laboratori, canti, danze, momenti di riflessione e di preghiera. Il tutto in piccoli gruppi di bambini con i relativi animatori.

Dal 30 giugno al 23 luglio l’Estate Ragazzi coinvolgerà circa 300 bambini delle scuole elementari e medie accompagnati da circa 90 animatori e animatrici.

Le varie iniziative si svolgeranno nei locali e nei cortili dell’Istituto comprensivo F. Jerace e del Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi con la Piazza Valarioti. Saranno, come sempre, i giovanissimi ed i giovani della Parrocchia e i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile della stessa Parrocchia, a cimentarsi in questa bella esperienza di servizio a favore dei più piccoli. Un aspetto da non sottovalutare perché anche per loro l’Estate Ragazzi è sempre più un ‘esperienza di crescita, in quanto dà loro la possibilità di incontrarsi e di vivere una dimensione di impegno e responsabilità che permette loro di scoprir anche le proprie qualità personali.

Ad ispirare le iniziative il tema educativo di quest’anno “Bee Heroes – Fratelli tutti” per aiutare i bambini a vivere questa esperienza all’insegna della fraternità e del dono.

E così anche l’Estate Ragazzi di quest’anno aggiungerà certamente un nuovo tassello a quella sfida della Parrocchia del Duomo cittadino che a metà degli anni 80 si è messa in gioco per contribuire al cambiamento culturale e sociale della comunità polistenese, investendo soprattutto nel campo educativo.

Non mancheranno i momenti di memoria e impegno sul tema della lotta alle mafie e alla violenza criminale e mafiosa. In questo senso saranno importanti per la nostra storia e per la storia della città gli impegni in occasione del trentennale dalla strage di via d’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano e Claudio Traina. Il 18 e il 19 luglio 2 appuntamenti rivolti a tutta la cittadinanza: una serata di approfondimento, la tradizionale marcia dell’estate ragazzi e la tappa di Libero Cinema in Libera Terra.