Da Cittanova alla Riviera romagnola per conquistare il titolo di Campioni Italiani 2021 di Danze Standard. Un successo suggestivo, capace di valorizzare e riportare al centro dell’attenzione il lavoro che si svolge quotidianamente sul territorio in tema di formazione giovanile.

Lo scorso 9 luglio, i giovanissimi Chiara D’Agostino e Cristian Condello hanno ottenuto uno straordinario riconoscimento ai Campionati Italiani di Categoria organizzati dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva): primo posto in “Danze Standard”, terzo posto in “Danze Latinoamericane” e terzo posto in combinata “Danze Standard – Danze Latinoamericane”.

Una presenza costante in tutte le classifiche degli ambiti artistici affrontati, che restituisce la classe e la bravura dei due giovanissimi prodigi del ballo.

Chiara e Cristian sono i primi bambini di Cittanova appartenenti alla categoria 8-9 anni Classe “C” a partecipare a questa prestigiosa competizione di carattere nazionale: una presenza che li ha visti trionfare come campioni di categoria, facendoli accedere alla classe successiva “B3” con pieno merito.

Un trionfo, quello della coppia D’Agostino – Condello, salutato con soddisfazione dai tanti appassionati calabresi di danza e dai sostenitori che, con passione, li hanno seguiti in streaming all’interno dei padiglioni della Fiera di Rimini.

“Siamo orgogliosi dei nostri piccoli atleti! – hanno affermato Vanessa Curinga e Gino D’Agostino, trainers della coppia e genitori della piccola Chiara –. Non possiamo che essere soddisfatti di questo grande risultato, frutto di una passione talmente forte da consentirci di accompagnare i nostri bambini lungo il percorso di realizzazione del loro sogno, superando anche le difficoltà legate al particolare momento pandemico che stiamo vivendo. Desideriamo ringraziare di cuore tutto il nostro meraviglioso team, in particolare l’ASD Note Danzanti di Gioiosa Ionica, nella persona della maestra Marianna Agostino.”