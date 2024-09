Il progetto che prevede la realizzazione di due laboratori per i ragazzi speciali, da far gestire ai volontari nel Polo sociale integrato di via Francesco Sofia Alessio, partecipa ad un contest in vista della Giornata Nazionale del Dono.

Per l’iniziativa pianificata dall’assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Angela Crea, si può votare entro il 22 settembre collegandosi al sito www.giornodeldono.org, la piattaforma informatica creata dall’Istituto Nazionale del Dono.

L’intento dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi è quello di creare le condizioni affinchè i volontari taurianovesi possano vedersi sostenuti – dall’organismo nato su impulso di una legge approvata nel 2015 per promuovere i gesti di altruismo – ottenendo quella “visibilità nazionale” che il Premio, promosso anche dall’Anci, assicura ai vincitori.

Il Comune, che ha varato un nuovo progetto che prevede la realizzazione di un laboratorio di lettura animata e un laboratorio artistico, intende in tal modo impegnarsi per l’inserimento dell’iniziativa nei circuiti comunicativi nazionali che gli organizzatori hanno creato.

In vista del prossimo “Dono Day”, previsto come tutti gli anni il 4 ottobre – nel giorno dedicato a San Francesco D’Assisi, patrono d’Italia – l’invito dell’assessore Crea è, al di là del voto che è possibile manifestare attraverso un semplice click, a sentirsi impegnati nella valorizzazione del volontariato cittadino.

Tra le due opzioni rese possibili per i Comuni dall’Istituto nazionale, ovvero il solo patrocinio morale o la partecipazione attiva alla Giornata, l’Amministrazione Comunale di Taurianova ha scelto una formula dell’interessamento diretto che dà l’occasione di far conoscere la generosità del volontariato e l’assoluta efficienza di una struttura, quella del Polo Sociale Integrato, da anni diventata fiore all’occhiello dei servizi sociali, anche dell’Ambito territoriale di cui Taurianova è capofila, per le risposte offerte alle categorie svantaggiate e a quanti chiedono il riconoscimento dei diritti per poter vivere appieno la loro cittadinanza attiva.