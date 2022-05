Anche quest’anno due giovani Cittanovesi conquistano il titolo di Campioni Italiani di Danza Sportiva.

Si tratta di Chiara D’Agostino e Cristian Condello, di soli nove anni, che nel weekend dal 29 Aprile al 1 Maggio scorsi, hanno partecipato ai CAMPIONATI ITALIANI 2022 DI CATEGORIA, organizzati, nell’inedita location di Carrara Fiere, dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta dal CONI), ottenendo tre medaglie d’oro.

Le discipline in cui si sono cimentati i due piccoli pluricampioni sono state: Danze Latino-americane, Danze Standard e Combinata Danze Standard / Danze Latine.

Un successo prestigioso, che va ad aggiungersi a quello dello scorso anno, quando i due ballerini sono stati i più giovani atleti Cittanovesi in assoluto a partecipare ad una competizione di danza di tale livello.

Il risultato conseguito consente a Chiara e Cristian di accedere per merito alla classe superiore, una sfida che i due piccoli prodigi del ballo accolgono con entusiasmo e gioia, tra la soddisfazione di famiglie, tecnici e sostenitori.

“Un altro piccolo, ma brillante, traguardo raggiunto, frutto di un percorso intriso di passione e sacrifici, dedizione e lavoro. La nostra è una squadra vincente, capitanata dal Maestro Giuseppe Modafferi, direttore della scuola FENIX – ASD Nuova Fata Morgana di Reggio Calabria, a cui vanno i nostri ringraziamenti! – hanno dichiarato Vanessa Curinga e Gino D’Agostino, coaches della coppia e genitori di Chiara.

Grande apprezzamento arriva dall’Amministrazione Comunale di Cittanova, che si dice “accanto a queste esperienze straordinarie, perché esempi positivi per il territorio”.