Sabato 29 aprile giornata di grandi emozioni e soddisfazioni per la scuola catanzarese Artedanza diretta dal Maestro Giovanni Calabrò, che al Teatro Orione di Roma ha fatto incetta di premi in occasione del concorso internazionale “La Chance dance competition”.

Oltre 50 le scuole di danza provenienti da tutta Italia che si sono esibite dinanzi ad una giuria di fama internazionale.

Oltre ai premi ottenuti in tutte le categorie, fra i quali menzioniamo la varapodese Roberta Bagnato, prima classificata nella sezione Modern Seniores, Artedanza fa enplain nei premi speciali della giuria. “Migliore scuola partecipante”, “migliore composizione coreografica” del maestro Giovanni Calabrò e della Maestra Ylenia Rotundo e “migliore artista emergente”, premio riservato a Cristian Lamanna di Laureana di Borrello.

Premiati:

Solisti Under Classico

1* Posto Giulia Grillo

2* Posto Anna Pia Gualtieri

Gruppo Under Classico

1* Posto con CONCERTO

Solisti Under Contemporaneo

1* Posto Anna Pia Gualtieri

2* Posto Sofia Laudadio

Duo Under Contemporaneo

1* Posto ALLO SPECCHIO

(Giulia Grillo e Anna Pia Gualtieri)

Gruppo Under Contemporaneo

1* Posto SKERZO

Solista Under Modern

1* Posto Alice Dara

Solista Under Modern

3* Posto Diletta Torchia

Gruppo Under Modern

2* Posto OFFICE & CO

(Adelaide Silipo, Giulia Muscolo, Federica Borrello, Alice Dara)

Gruppo Juniores Classico

1* Posto TANGOS

Solista Juniores Contemporaneo

3* Posto Giulia Maria Rotundo

Gruppo Juniores Contemporaneo

1* Posto SINPHONY

Solista Juniores Modern

1* Posto Federica Rotella

Solista Seniores Classico

1* Posto Christian Lamanna

Solista Seniores Contemporaneo

1* Posto Christian Lamanna

Solista Seniores Modern

1* Posto Roberta Bagnato.