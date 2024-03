Droga ed estorsioni a Caltanissetta, 10 arresti

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Con queste accuse, la Polizia ha eseguito a Caltanissetta dieci misure cautelari in carcere, emesse dal Gip, su richiesta della locale Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia. Alcuni degli indagati avrebbero anche estorto del denaro ai clienti che non avevano onorato debiti di droga. Ad alcuni dei presunti appartenenti all’associazione è stata anche contestata l’aggravante della disponibilità di un’arma.

Le indagini della Squadra Mobile, iniziate nel febbraio del 2023, hanno permesso di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza” a carico degli arrestati che, si sarebbero occupati di rifornire di cocaina decine di acquirenti. La droga sarebbe stata consegnata presso il domicilio degli indagati o nei pressi della fontana del “Tritone” (da qui il nome dell’operazione) a Caltanissetta.

La cocaina, in alcune occasioni, sarebbe stata preparata su una lastra di marmo e consumata in gruppo dagli acquirenti. Secondo quanto ricostruito, si sarebbero verificati anche “gravi pestaggi decisi dai vertici dell’associazione finalizzati al recupero del corrispettivo illecito delle cessioni”. Durante le indagini, la Squadra Mobile ha effettuato arresti e sequestri per oltre un chilogrammo di cocaina. Inoltre, è stato sequestrato denaro per oltre 75mila euro.

