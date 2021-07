Un tragico incidente ad Amantea. Un 17enne, Serghej Morelli, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva una strada interna in località Fiumara di Amantea ed è deceduto. L’incidente è avvenuto attorno a mezzogiorno di ieri, e nonostante i tentativi di soccorrere il giovane, 17enne è spirato. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso. Sulla dinamica dell’incidente autonomo indagano i carabinieri. Centinaia i messaggi di cordoglio e di ricordo del giovane che viveva ad Amantea.

La notizia ha gettato nella disperazione la famiglia molto conosciuta ad Amantea.