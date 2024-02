L’Asp di Reggio Calabria diretta dalla dott.ssa Di Furia in questo momento non sta garantendo i farmaci salvavita per i bambini diabetici. Una situazione drammatica che si ripercuote sia sulla salute dei ragazzi, sia sulle tasche di tantissima povera gente che per acquistare i farmaci salvavita si stanno dissanguando economicamente. Dalle nostre informazioni i soldi all’Asp sono disponibili però manca la Cig che dovrebbe consegnare il provveditorato per poter effettuare i pagamenti alle multinazionali del farmaco.

Dott.ssa Di Furia crediamo che sia indispensabile un suo intervento immediato per risolvere la questione incresciosa che sta creando notevoli difficoltà alle famiglie nella Piana di Gioia Tauro già sul lastrico per la gravissima crisi economica, oggi maggiormente indebitati per acquistare i farmaci indispensabili per non far morire i propri figli.

