Un vero e proprio dramma si è consumato a Scalea nel Cosentino, cittadina della fascia tirrenica, dove una ragazzina di soli 13 anni, di origini ucraine, è deceduta dopo essersi sentita improvvisamente male nella notte.

Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Il dramma che si è consumato ha lasciato sgomenti i residenti e l’intera comunità.

Dalle prime indiscrezioni sembra che la giovane soffrisse di una patologia respiratoria pregressa che potrebbe aver contribuito al tragico epilogo. Durante la notte, ha avuto una violenta crisi respiratoria che ha messo in allarme la sua famiglia. I parenti, disperati, hanno subito allertato i soccorsi, ma l’intervento dell’ambulanza, giunta intorno alle 2.30, non è bastato a salvarle la vita.