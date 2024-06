Di GiLar

Una tragedia si è consumata ieri a Guardia Piemontese, nel Tirreno Cosentino, dove un bambino di tre anni è stato schiacciato da un cancello mentre si trovava in un lido balneare con i genitori.

Attimi di paura per quanto è accaduto, e nel momento del fatale incidente il bimbo stava giocando e che per cause ancora da accertare, la tragedia.

Le persone che si trovavano all’interno della struttura ricettiva hanno allertato subito i soccorsi che sono arrivati con l’ausilio dell’elisoccorso che l’ha trasportato in Ospedale Annunziata di Cosenza, non prima di una catena di interventi per alzare il cancello che stava sopra il corpo del piccolino. Il bambino versa in condizioni gravi, arrivando al Nosocomio con un coma agitato e sono state riscontrare fratture multiple e un trauma cranico che preoccupa di più, oltre a delle contusioni polmonari bilaterali e sembra che in seguito è stato sottoposto anche a delle trasfusioni di sangue.

Sul posto, oltre ai soccorsi sono i carabinieri della locale stazione che stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.