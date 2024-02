Lungo la strada statale 106 “Jonica” il traffico è provvisoriamente rallentato in corrispondenza del km 201,800 a Sellia Marina, a causa di un incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

Un’autovettura ha investito un pedone, provocandone il decesso.

Sul posto sono presenti, oltre ai soccorritori, le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in loco.

