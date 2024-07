Nella notte una lite tra lo zio (G.T.) e due nipoti, rischiava di finire in tragedia. Per quanta riguarda i motivi sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione guidata dal comandante Barranco. I nipoti di G.T. sono stati condotti in carcere a Palmi per tentato omicidio. Lo zio si trova ricoverato presso l’ospedale di Polistena, ma sembra essere fuori pericolo. SEGUONO AGGIORNAMENTI