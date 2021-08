Il tenente della Guardia di Finanza M.I.S. di 26 anni si è tolto la vita nel suo ufficio a Reggio Calabria, nella sezione operativa dove lavorava, non era sposato, non aveva figli ed era originario di Caserta. Era il comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Calabria. Si sarebbe tolto la vita con l’arma di servizio nel proprio ufficio, la dinamica, ancora in fase di approfondimento, sembrerebbe quella del suicidio. Non si conoscono al momento i motivi che avrebbero spinto l’Ufficiale a compiere il gesto estremo. Sul caso indaga la Procura di Reggio Calabria.