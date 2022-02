Stamani una donna di 54 anni, coniugata, ha tentato il suicidio a Cittanova, ingerendo candeggina e tagliandosi le vene. Intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione di Cittanova diretti dal Luogotenente Ciotola e dal Capitano della compagnia dei Carabinieri di Taurianova Borgese, i quali hanno prontamente allertato i soccorsi e messo in sicurezza la donna bloccando l’emorragia con la tecnica “BLSD” per cercare di salvare la vita alla povera donna stabilizzandola prima che arrivasse il personale sanitario del 118. Ignote le cause del gesto.