L’ULTIMA ESTATE

FALCONE E BORSELLINO 30 ANNI DOPO

da un’idea di: Simone Luglio | testo: Claudio Fava | regia: Chiara Callegari | con: Simone Luglio e Giovanni Santangelo | voce fuori campo: Luca Massaro | scene e costumi: Simone Luglio | musiche originali: Salvo Seminatore | disegno luci: Massimo Galardini | Produzione: Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con Chinnicchinnacchi Teatro e Collegamenti Festival

Prosegue la rassegna “Il Teatro in Tutti i Sensi”, la nuova stagione teatrale presentata da DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche, con il sostegno del Comune di Polistena che ha come palcoscenico l’Auditorium Comunale del centro della piana reggina.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 21:00 va in scena “L’Ultima Estate: Falcone e Borsellino 30 anni dopo”, opera teatrale che nasce da un’idea di Simone Luglio per la regia di Chiara Callegari su testo originale di Claudio Fava, ex Presidente commissione antimafia in Sicilia e già autore della sceneggiatura del film cult “I Cento Passi”.

Uno spettacolo che ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani. Fatti noti e meno noti, pubblici e intimi, come le stazioni della via crucis, per raccontare fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la forza di quegli uomini, la loro umanità, il loro senso profondo dello Stato. Ma anche l’allegria, l’ironia, la rabbia e, soprattutto, la solitudine a cui furono condannati. Il diario civile di due uomini, non di due eroi.

Sottratti all’apparato celebrativo che ha fatto di loro delle icone cristallizzate, “L’Ultima Estate” vuole raccontare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma li completa

come esseri umani.

Si parte dalla fine. Dalla loro morte. In scena la macchina da scrivere, i faldoni, le sedie, le giacche… l’ufficio in cui tutto è iniziato. Due attori ed elementi scenici ridotti all’essenziale, perché padrona della scena deve essere la parola. Parole recitate, confidate a un microfono, affidate ai tasti di una macchina da scrivere, riprodotte da un registratore, a volte ridotte al silenzio di fronte ai ricordi. Un viaggio nel tempo con due guide d’eccezione e una domanda sospesa: quale parte tocca a noi, adesso?

“L’Ultima Estate” arriva sul palcoscenico di DRACMA a completamento di una intensa tournée in Italia e all’estero, realizzata in collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “L’Ultima Estate” è anche il primo spettacolo teatrale in assoluto a essere stato rappresentato all’interno della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in Lussemburgo, nel giugno 2022.

Un vanto per DRACMA – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche, che continua a confermarsi come una delle compagnie più attive e consolidate del territorio calabrese, e che da quest’anno può vantare anche il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura come “Organismo di programmazione teatrale”.