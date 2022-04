Un grave episodio si è verificato nel Pronto Soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia nel pomeriggio di ieri. Una dottoressa è stata aggredita da un parente di un paziente che si trovava da quasi due giorni all’interno della struttura. Da quanto si apprende, il medico sarebbe stato afferrato per il collo; sul posto sarebbe prontamente intervenuta la Polizia di Vibo.

L’aggressore è stato identificato dalla polizia e nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni. Dopo l’aggressione, la dottoressa è rimasta al lavoro, in prognosi per 8 giorni, in un reparto sempre più allo stremo per carenza di personale.

