Doppio podio per Simone Iaquinta a Franciacorta nella Carrera Cup Italia

Doppio podio per Simone Iaquinta a Franciacorta, nel sesto round della Carrera Cup Italia. Il pilota calabrese, campione nelle ultime due edizioni del trofeo della casa di Stoccarda, ha conquistato il terzo posto sia in gara 1 che in gara 2 nel Porsche Festival.

Al volante della Carrera 911 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, il driver di Castrovillari ha dimostrato, dopo una stagione tormentata anche dall’infortunio occorso nella gara di Imola, di essere uno dei migliori esponenti della categoria.

Sia nelle poche gare di campionato italiano disputato, sia nel palcoscenico del Mondiale Porsche, il Mobil 1 Supercup, infatti, Simone Iaquinta si è fatto valere riuscendo a raddrizzare una stagione che sembrava compromessa, dopo Imola.

A Franciacorta, nel contesto del Festival celebrato dalla casa tedesca, è arrivato invece un podio importante sia in gara uno – dopo una sfida emozionante e condotta fino al traguardo – che in gara due.

“Era importante rimettere in piedi una stagione difficile – ha dichiarato Iaquinta al termine della due giorni di gare – e lo abbiamo fatto sia nel contesto del tricolore, sia in quello del mondiale. Ci tenevo a fare bene – ha spiegato il pilota calabrese – anche per ringraziare il mio team e i miei tifosi che hanno continuato a starmi vicino e a supportarmi, specialmente nei momenti difficili”.

Manca soltanto una gara al termine della stagione. L’ultima tappa del campionato italiano si disputerà infatti a fine mese, il 30 e 31 ottobre, sull’asfalto dell’autodromo di Monza.