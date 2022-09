Dopo tre anni di amministrazione, a Gioia Tauro non é stata ancora individuata l’ Isola Ecologica!

DI CLEMENTE CORVO

ln relazione alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Gioia Tauro del 5 settembre scorso, avente come temi i seguenti ordini del giorno: 1) Soluzione problemi rifiuti

2) Sanità e Ospedale Gioia Tauro 3) Controllo e vigilanza nel territorio comunale

4) Termovalorizzatore 5)Rigassificatore.

Ci si è meravigliati che pochissimi cittadini erano presenti alla seduta straordinaria aperta. Ormai da oltre tre anni in carica, questa amministrazione non è riuscita a costituire l’isola ecologica, a tal proposito Si segnala quanto evidenziatosi. Situazione al collasso circa la soluzione del problema della nettezza urbana. ci stiamo avviando alla fine della legislatura ma dell’isola ecologica primo mattone utile per procedere alla differenziata soltanto illusione mentale. Per quanto concerne l’appello da parte del Sindaco al senso civico, sosteniamo che, la cittadinanza, pur pagando profumatamente gli oneri relativi al mancato servizio, si trova a dover conferire quotidianamente i rifiuti in una mini discarica improvvisata presso l’autoparco di Gioia Tauro. Transitare lungo quella zona é nauseante. Si segnala l’opera laboriosa degli uomini preposti al servizio che lavorano in situazioni da definire disumane. Per quel che riguarda la situazione dichiarata sotto controllo da parte della responsabile del settore della raccolta dei rifiuti, si segnala che la situazione è talmente sotto controllo che i rifiuti sono conferiti in ” mini discariche” individuate dai cittadini che non hanno più le direttive necessarie al governo della situazione. Addirittura uno dei centri di analisi cliniche, presenti in città è assediato da cumuli di sacchi di immondizia. È umiliante per i cittadini Gioiesi dover vedere tutte le città limitrofe facenti parte del territorio della Piana decorosamente tenute e dover rimirare la pietosa ed indecorosa situazione in cui versa quella che doveva essere la capitale della Piana.

Relativamente all’ospedale sarebbe stato più opportuno nel periodo iniziale del covid non lasciarsi sfuggire di mano le redini dell’ospedale di Gioia, correndo dietro i fantasmi delle navi ospedali, mai giunte, bensì tenersi caro ciò che di poco avevamo. Da evidenziare pertanto l’inefficacia e l’abbandono da parte del consiglio regionale che in barba ai consensi chiesti ed ottenuti in corso di campagna elettorale si è completamente dimenticato della città di Gioia Tauro. È da evidenziare quanto asserito dal Vice Presidente del Consiglio Comunale Angelo Guerrisi, il quale si è rivolto ad Occhiuto e Mattiani: due Epitopi da lui appoggiati, che dopo essersi insediati al Governo Regionale si sono completamente chiusi a riccio circa la questione della città di Gioia Tauro.

Le discussioni relative al Termovalorizzatore ed al Rigassificatore sono state rinviate ad altra data, visto il protrarsi delle discussioni dei punti precedenti.