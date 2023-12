Dopo il crollo dei calcinacci, l’Anas provvede al ripristino del copriferro nella parte esterna Viene segnalato, inoltre, che sono in ultimazione le attività di progettazione necessarie a definire l'intervento più esteso per la messa in sicurezza di tutta la galleria Limina, intervento da realizzarsi con interruzioni del traffico prevalentemente in orario notturno