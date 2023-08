Lo sapevate che furono i Romani i primi a bollire la carne nel latte, e che sempre ai romani dobbiamo l’introduzione nel menù dei contorni a base di pesce?

Queste ed altre curiosità verranno svelate giovedì 31 agosto durante Il Convivio Romano, il secondo incontro di In Cucina con la Storia il ciclo di eventi nato dalla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e l’associazione Calabria Condivisa.

«Il successo di pubblico ottenuto a luglio con il Banchetto Greco – dichiara l’assessore Maria Fedele – ci indica come la proposta che facciamo, ovvero stimolare la conoscenza del mondo antico attraverso un’esperienza sensoriale vissuta mentre un Cicerone della storia ci spiega ogni particolare degli usi e dei costumi legati al cibo, sia quanto mai apprezzata per la sua originalità, e ci rafforza nel convincimento che questo è il percorso giusto per rendere la cultura quanto più a portata di mano, e di mente, possibile».

Proprio la trasversalità sociale e generazionale è l’indirizzo privilegiato in cui sin dall’indizio del suo mandato ha creduto la giunta guidata dal sindaco Roy Biasi, che ha abbinato alle modalità solite della promozione culturale – presentazione di libri, incontri nelle scuole, proiezione di video, incontri con gli autori, teatro – forme nuove suggellate dal successo ormai consolidato di Taurianova Legge, insieme di eventi anche itineranti e interattivi, concepiti con il proposito di sdoganare il concetto di cultura per farlo vivere da una platea il più ampia possibile, composta non solo da addetti ai lavori.

«Anche in questa occasione ringrazio l’associazione Calabria Condivisa, i relatori e lo chef Giuseppe Barresi che saranno capaci di farci rivivere un tempo storico fondamentale per il nostro essere calabresi di oggi, proponendoci un tuffo in quella mediterraneità che è tratto tipico della nostra cultura e della nostra dieta. Pronti quindi ad un Convivio Romano, strumento di socializzazione e propulsore di conoscenze sulla identità di una regione che anche attraverso l’enogastronomia realizza la sua nuova immagine accattivante per far conoscere al resto del Paese una Calabria diversa».

Alla serata, con inizio alle 21 l’appuntamento è al ristorante Radikena, parteciperanno il presidente di Calabria Condivisa Francesco Liotti, l’assessore Maria Fedele, il docente Daniele Castrizio. Interverrà l’archeologa Enza Zappone, che illustrerà in presa diretta lo show cooking proposto agli ospiti, con le incursioni musicali di Fulvio Cama. Sarà possibile conoscere le condizioni per la partecipazione, fino ad esaurimento posti, telefonando al numero 0966/447359.