Dopo due anni ritorna la Settimana Santa di Polistena con i suoi Riti, le sue Processioni e i suoi Eventi ed

è promossa dall’Associazione Culturale “Arlecchino e Pulcinella” con l’Amministrazione Comunale di

Polistena e organizzata da Parrocchie, Confraternite e Associazioni cittadine.

“Tra Storia e Devozione, tra Pietà Popolare e Tradizione” parte da qui l’esperienza della Settimana Santa

di Polistena. Con la Comunità polistenese che intende mantenere vivi i suoi antichi riti religiosi che da

sempre sono punti cardini per la collettività in termini di partecipazione e di coinvolgimento emotivo.

Quella collettività che è riuscita nei secoli a non contaminare questo immenso patrimonio ispirato alla

tradizione spagnola, che offre al visitatore un percorso carico di misticismo e religiosità, dove l’arte e la

storia si intrecciano con la pietà popolare, che anno dopo anno, generazione dopo generazione il popolo

polistenese custodisce.

Riti religiosi che si tramandano nelle generazioni ormai dalla fine del 1700.

Riti religiosi che iniziano con la Domenica delle Palme e terminano la Domenica di Pasqua con

l’”Affruntata”, vedendo il giorno più imponente il Venerdì Santo per numero di simulacri.

Riti religiosi che si snodano nei vicoli del centro storico, tra le antiche e monumentali chiese che

avvolgono il visitatore e lo addentrano in un’atmosfera intensa, carica di emozioni e di sensazioni che

vengono sottolineate dal suono struggente delle “Sette Parole” musicate da Michele Valensise ed eseguite

dalla banda musicale cittadina.

Riti religiosi carichi di misteri che avvolgono la città: il mistero del Cristo che porta la Croce il Venerdì

Santo, dei volti incappucciati con le corone di spine sul capo, dei suoni dei “carici” e delle “tocche”,

dei canti religiosi e di antichi racconti.

Un popolo che vuole preservare questo patrimonio proteggendo e difendendo il valore e la memoria,

promuove nel mondo i suoi Riti e gli eventi collegati che durante la Settimana Santa vengono proposti a

Polistena:

La Rappresentazione Sacra “La Passione di Cristo” di Domenica delle Palme, la processione

dell’Addolorata all’alba del Venerdì Santo, quella della Pietà all’imbrunire e dei Misteri la notte, “Le Sette

Parole” di Michele Valensise nel Duomo cittadino, le Musiche Velate il Sabato Santo, l’Affrontata di

Domenica di Pasqua e la Mostra Fotografica da Giovedì Santo a Lunedì dell’Angelo.

PROGRAMMA:

DOMENICA DELLE PALME – 10 APRILE

ORE 18.00 PIAZZALE STAZIONE: “LA PASSIONE DI CRISTO”

GIOVEDÌ SANTO – 14 APRILE

DALLE ORE 21.00 APERTURA DELLE CHIESE PARROCCHIALI PER LA VISITA AGLI ALTARI DELLA

REPOSIZIONE

VENERDÌ SANTO – 15 APRILE

ORE 7.00 DAL DUOMO: PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA

ORE 13.00 DUOMO: “LE SETTE PAROLE” DI MICHELE VALENSISE ESEGUITE DALL’ORCHESTRA E

DAL CORO “THEOTOKOS”

ORE 19.00 DALLA CHIESA MARIA SS. IMMACOLATA: PROCESSIONE DELLA PIETÀ

ORE 21.00 DALLA CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO: PROCESSIONE DEI MISTERI

SABATO SANTO – 16 APRILE

ORE 18.30 PIAZZALE ROSARIO: “MUSICHE VELATE” ESEGUITE DALL’ENSEMBLE “PIETRO

MASCAGNI”

DOMENICA DI PASQUA – 17 APRILE

ORE 12.00 PIAZZA DEL POPOLO: AFFRONTATA

DAL 14 (ORE 18) AL 18 APRILE – 24 ORE SU 24 SU CORSO MAZZINI – MOSTRA FOTOGRAFICA “TRA

STORIA E DEVOZIONE, TRA PIETÀ POPOLARE E TRADIZIONE”