Dopo 14 anni si ritorna a votare (alla faccia della democrazia), per eleggere il presidente dell’associazione allenatori, in provincia di Reggio Calabria. La vittoria va a Pasquale Sorgonà con 71 contro i 62 del vecchio presidente Bellè.

A scrutinio ultimato il presidente uscente blocca la proclamazione di Sorgonà in quanto non avevano votato tre aderenti e con una procedura al limite della legge, viene bloccata la nomina di Sorgonà.

In un paese normale, tutto ciò può succedere?