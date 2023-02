Donare sangue non solo è un atto di solidarietà, ma anche un modo per fare prevenzione sulla salute “- afferma il Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato Claudio Saltari.

Presente il prefetto Massimo Mariani il Vicario di Reggio Calabria Dr Sertorio Gian Maria, il Dr. Alfonso TRIMARCHI, Dirigente Medico del G.O.M. – Servizio Immunoematologia Medicina

Trasfusionale; – il Dr. Pasquale FRATTO, Dirigente Medico del G.O.M. al Reparto di Cardiochirurgia,- Il Dr Mancini Pellegrino, Direttore del Centro Regionale Trapianti Calabria.

Nell’occasione e’ stato consegnato un riconoscimento, sia da DonatoriNati che da Admo, al volontario di DonatoriNati Davide Roppo Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia . La storia di Davide è un esempio per tutti e rappresenta pienamente l’ Esserci Sempre della Polizia di Stato: risultato compatibile per la donazione del midollo osseo, nonostante le gravi difficoltà familiari del momento, si è sottoposto anche alla donazione delle cellule staminali presso il GOM di Reggio Calabria.