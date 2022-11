Di Clemente Corvo

Con la vittoria ottenuta domenica scorsa dalla Gioiose a Paola, contro la locale squadra della Paolana con un imponente risultato di 3 a 0, la stessa mantiene inalterato il primato in classifica. L’intero scenario relativo alla giornata di domenica scorsa nella città del patrono della Calabria, merita di essere veramente incorniciato e degno di un capitolo da libro Cuore. Infatti prima della gara sulla città Cosentina si era abbattuta una potente bomba d’acqua, tale da allagare non solo la città ma rendendo completamente impraticabile Il rettangolo di gioco dello stadio Eugenio Tarsitano.

A tal proposito è da evidenziare il gesto di tutti i giocatori e dirigenti Viola, che per poter disputare la gara che vedeva al seguito diverse centinaia di sostenitori Viola , hanno messo in campo uno sforzo notevolissimo per ripristinare l’agibilità dello stadio, permettendo così al signor Decimo arbitro dell’incontro, proveniente addirittura da Napoli, di poter dare inizio e portare a conclusione regolarmente la gara.

Tale gesto è stato riconosciuto ed evidenziato anche dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha ricordato che: ” la voglia di giocare viene sempre al primo posto”, Ringraziando la Gioiese per aver fatto assistere a questo bellissimo momento. Non ci sono più parole, non ci sono più frasi, che servono per ringraziare i nostri calciatori, che danno in ogni partita orgoglio, dignità, accanimento nei confronti della casacca viola e addirittura in questa circostanza hanno sfidato anche le calamità naturali, pur di ottenere quello che è intrinseco ormai in tutti loro, che è quello di portare a casa sempre i tre punti in palio. Domenica prossima La Gioiose, sarà impegnata al Polivalente di Gioia Tauro, alle 14.30. in un’altra gara molto delicata, contro la forte squadra del Gallico Catona per continuare a mantenere il meritato vertice della classifica, prima di affrontare le due consecutive trasferte di BOCALE e SORIANO, si ricorda che l ‘ ingresso sia per le donne che per i ragazzi fino a 13 anni é gratuito.

A questi ragazzi che stanno impressionando tutta la città di Gioia Tauro e addirittura la Lega Nazionale Dilettanti, non dovrà mancare il sostegno massiccio, ma veramente massiccio, di tutta la città in quanto i loro orgogli nei confronti dei colori viola stanno onorando un’intera città.