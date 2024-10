Risultato fondamentale per la Reggina ottenuto domenica scorsa contro il Ragusa in una gara molto equilibrata. Archiviata ormai la quarta giornata di campionato, occhi puntati sulla gara di domenica prossima nell’altro incontro casalingo contro L’ Acireale. La squadra di Mister Pergolizzi deve assolutamente conquistare i tre punti in palio in modo da non perdere terreno dalla zona alta della classifica, Prima di recarsi nella successiva domenica a Siracusa. Mister Pergolizzi ha tante soluzioni, tante carte da giocarsi, con i diversi moduli di gioco che quest’anno nella Reggina si possono attuare, visto l’organico fortemente completo e competitivo. Finalmente è ritornato Il portierone Miguel A. Martinez, la sua presenza ha dato tanta più sicurezza al reparto arretrato, essendo stato anche determinante nelle fasi finali dell’incontro.

La Reggina Quest’anno dispone degli under più competitivi del girone, gli stessi non fanno rimpiangere la preclusione di qualche over dall’assetto tattico. Certo che due soli 2006 in distinta comporta qualche rischio, In quanto al momento della sostituzione di colui che si trova in campo, sostituito dal relativo al 2006 si troverebbe in difficoltà in caso di infortunio dello stesso. A prescindere dal modulo di gioco che domenica il mister adoperare contro L’ Acireale è di notevole importanza trovare la tranquillità tra i tifosi, evitando di generare polemiche distruttive che in questo momento non dovrebbero assolutamente esistere. Domenica prossima bisogna dare un grosso apporto alla squadra ritrovando tutti insieme l’armonia e riservare a tutta la squadra il calore dei vecchi tempi, quando i tifosi essendo il dodicesimo uomo in campo aiutavano gli amaranto ad ottenere vittorie prestigiose.