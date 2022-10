DI CLEMENTE CORVO

Nonostante la sconfitta immeritata della Gioiese, subita domenica scorsa contro il Rende a dispetto della gran mole di gioco, delle tante occasioni proposte, degli strepitosi interventi da parte del portiere Cosentino, la Gioiese continua a mantenere meritatamente la vetta della classifica del campionato di Eccellenza, anche se in condominio con L’ A. S. D. Reggio Mediterranea.

La nota di cronaca più importante è che dalla prossima domenica la Gioiese nella gara contro il Brancaleone alle 14,30 ritorna a giocare allo Stadio Polivalente Pasquale Stanganelli, il quale proprio lunedì scorso ha ottenuto da parte della Lega, ” tra l’ altro molto attenta e scrupolosa sugli impianti sportivi cittadini” l ‘omologazione della stessa struttura.

I lavori hanno riguardato la ristrutturazione degli spogliatoi e dell ‘impianto igienico sanitario, della sistemazione delle chiusure esterne dello stesso, nonché il rifacimento del manto erboso con la semina in erba naturale. L’amministrazione comunale ha contribuito con la pulizia degli esterni dello stadio e con la sistemazione dei parcheggi.

La squadra viola dopo aver giocato le prime tre gare interne in campo neutro Cittanova, Palmi, Vibo Marina si presenta al cospetto della città con un ottimo viatico, quello del meritato PRIMATO IN CLASSIFICA .

A tal proposito la dirigenza viola, ringrazia le rispettive società per l’ ospitalità e la disponibilità ricevuta.

Il momento tanto atteso sia da società , calciatori e tifosi sta per arrivare.

Per domenica prossima la società della Gioiese chiama l’ intera città per questo primo incontro tra le mura amiche.

In questi sette incontri di campionato disputati, la Gioiese ha dimostrato di non essere seconda a nessuno, questa squadra annovera elementi di grande esperienza, tant’è che alcuni di loro ” bisogna evidenziare”, hanno giocato addirittura nel massimo campionato di calcio Nazionale .

La metà dell ‘ organico è composto da ragazzi Gioiesi, sia under che over, che insieme a tutti gli altri, componenti dell’organico, con il loro gioco, la loro caparbia, l’ impegno costante, stanno onorano nel vero senso della parola la gloriosa maglia VIOLA.

È gente che lotta sino agli ultimi secondi dei minuti di recupero.

Il tutto sotto l’ attenta e scrupolosa guida di Mister Graziano Nocera e sotto l’ oculata gestione Societaria. Nel frattempo ieri la la Gioiese, sempre in campo neutro a Palmi, ha battuto nettamente L’ A. S. D. Reggio Mediterranea nei quarti gli andata Coppa Italia dilettanti Calabrese per 3 a 1.

Nella circostanza bisogna ricordare che nella seconda giornata di campionato sul campo neutro di Cittanova la Gioiese ha perso proprio, contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato, l ‘ espertissima squadra dell’ A. S. D. REGGIO MEDITERRANEA, ma in quella circostanza c è da evidenziare la terna arbitrale, tutt’altro che neutrale e che è stata determinante ai fini del risultato negativo. Una Terna arbitrale semplicemente SCANDALOSA. Dopo la parentesi infrasettimanale di Coppa Italia la Gioiese già da oggi si prepara al derby delle neo promosse del campionato scorso di Promozione, appunto contro il Brancaleone. Sarà certamente, non solo, il debutto della squadra viola tra le mura amiche, ma sarà certamente, anche una novità, in quanto la squadra Viola si appresterà a giocare su un campo in erba naturale, tutt’altro che uguale ai campi in erba sintetica dove si allena quotidianamente e dove é abituata a giocare. Rechiamoci tutti in massa domenica prossima al Polivalente per aiutare i nostri atleti a mantenere la meritata vetta della classifica.