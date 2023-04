Domenica in campo per Real Metropolitana – Saint Michel

Di Clemente Corvo.

Domani la squadra del presidente Don Gaudioso Mercuri potrebbe mettere la parola fine a questa entusiasmante stagione che in caso di vittoria regalerebbe matematicamente la PROMOZIONE

La squadra reggina però non darà di certo vita facile ai gioiesi, dopo la sconfitta contro il Bianco e i 10 punti di distacco dalla seconda, il Real Metropolitana cercherà con le unghie e con i denti di aggrapparsi in qualche modo alla speranza di rientrare in corsa per i playoff sperando in uno scivolone degli ionici in queste ultime tre giornate di campionato.

Pomeriggio da leoni quindi al Campoli di Bocale dove alla fine dei 90 minuti la Saint Michel potrebbe scrivere un’ulteriore pagina di storia in questa stagione fino ad oggi impeccabile.