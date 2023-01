DI CLEMENTE CORVO

Quest’anno sono state per la gioiese delle festività natalizie suggestive, si é festeggiato in modo diverso del solito, infatti si é brindato con la Coppa Italia appena conquistata. Archiviate le festività natalizie la Gioiese domenica prossima scenderà in campo allo stadio Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro per incontrare nella prima partita del girone di ritorno la seconda forza del campionato la Promosport di Lamezia Terme.

Subito un incontro importante e delicato per la squadra viola, anche se il distacco tra le due squadre e ben di 10 punti, la squadra viola vuole iniziare il girone di ritorno sul modello del girone di andata. Volontà, determinazione, voglia di successi. La stessa vuole certamente continuare sulla stessa linea di quanto fatto durante la sua ultima partita dell’anno precedente, proprio contro la Promosport a Vibo Valentia nella finale vinta meritatamente che gli ha permesso di portare a casa la Coppa Italia, successo storico per la Città di Gioia Tauro.

Una vittoria significherebbe per la Gioiese allungare ancora di più il proprio vantaggio in classifica in modo da poter concentrarsi con più serenità alle prossime partite di campionato, anche tenendo in considerazione al prossimo impegno di Coppa Italia che la Gioiese dovrà affrontare con la vincente della prossima finale siciliana tra Igea ed Akragas.

Anche i tifosi Gioiesi dopo le Festività Natalizie ritorneranno a riempire il Polivalente, sapendo benissimo che in questo momento particolare la loro presenza rappresenta il dodicesimo uomo in campo capace di essere l’ elemento trainante della squadra.

A tal proposito abbiamo intervistato il dirigente della gioiese Rochy Tilotta il quale si é così espresso: “Domenica incontreremo per la terza volta la Promosport, dopo la gara d’andata e la recente vittoria in coppa Italia. Il mister e la squadra sanno benissimo che sarà una partita difficile, molto più complicata delle precedenti.

Quindi concentrazione alta e voglia di combattere sportivamente per portare a casa un buon risultato.

Per l’occasione abbiamo deciso di indire la giornata VIOLA e porteremo allo stadio la coppa appena conquistata per presentarla ai nostri tifosi, se lo meritano, in quanto non hanno mai fatto mancare il loro supporto e, sono sicuro, non lo faranno mancare neanche in questa occasione.