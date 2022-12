DI CLEMENTE CORVO

Con la vittoria ottenuta domenica scorsa dalla Gioiese a Soriano e con la conseguente sconfitta della Reggio Mediterranea in casa ad opera della Paolana, la squadra Viola aumenta il vantaggio in classifica sulle inseguitrici portandolo a Ben 10 punti dal nuovo trio, Reggio Mediterranea, Scalea e Promosport.

Domenica prossima nell’ultima gara, del girone di andata, relativo al campionato di Eccellenza, la Gioiese affronterà al Polivalente la squadra Città di Acri 2020, fanalino di coda del campionato, con il chiaro intento di chiudere il girone di andata con il più ampio vantaggio sulle dirette inseguitrici.

La squadra di Mister Nocera si sta preparando nel migliore dei modi, non solo sotto l’aspetto tecnico-atletico, ma anche sotto un aspetto mentale, in quanto la gara di domenica prossima a prescindere dalla posizione in classifica che occupa la squadra Acrese, merita moltissima attenzione e concentrazione, in quanto la squadra Cosentina, si trova attualmente in una posizione bugiarda, per quelli che sono i valori della stessa.

In questo momento particolare non bisogna guardare la classifica, non bisogna guardare il distacco dalle inseguitrici, non bisogna guardare le posizioni delle squadre che incontreranno la capolista, ma bensì concentrarsi sempre con il massimo impegno e con la determinazione che finora hanno messo in evidenza questo straordinario organico che compone la squadra Gioiese.

La città di Gioia Tauro, sarà ancora una volta vicina per incitare i propri beniamini con il chiaro intento di portare a casa un ulteriore Vittoria. Questo straordinario e D evastante girone di andata merita di essere incorniciato e nello stesso tempo bisogna dare continuità nel girone di ritorno. C ‘ è un obiettivo da raggiungere, bisogna restare con i piedi per terra e continuare a lottare tutti insieme fino alla fine, con grande D eterminazione.