Apertura dell’anno istituzionale 20022/2023 dell’Istituto Nazionale Azzurro che avverrà domenica 4 dicembre alle ore 18:00 presso la Chiesa Santa Maria di Porto Salvo, nella frazione Gallico Marina nel comune di Reggio Calabria. L’ inizio della Santa Messa e il rito d’ingresso dei nuovi membri dell’Istituto Nazionale Azzurro, sarà Presieduto dal Cardinale Sua Eminenza Reverendissima Angelo Bagnasco, concelebrata da S.E. Mons. Paolo De Nicolò (Reggente della Prefettura della Casa Pontificia), S.E. Mons. Cesare Di Pietro (Vescovo dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela), da Monsignor Antonino Vinci(pastore della Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo), degli assistenti Spirituali I.N.A. e altri Reverendi Sacerdoti dove vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo della Politica, delle Forze Armate, della Prefettura, della cultura, del mondo della scienza e di tutta quella parte trasparente della cittadinanza jonica-reggina. Un evento solenne organizzato nei minimi dettagli a cura del presidente I.N.A. Cav. Lorenzo Festicini che ha dato il meglio di sé, in stretta sinergia al suo staff del consiglio direttivo, ottenendo un risultato brillante, che andrà ad impreziosire ancor di più la Storia e la cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la presenza di un illustre Missionario della Santa Sede e indiscusso alfiere della sapienza dotato di un curriculum alle spalle di tutto rispetto. Infatti il Cardinale S.Em.za Angelo Bagnasco durante la sua missione di fede ha ricoperto prestigiosi incarichi all’interno della Chiesa: Preside dell’istituto di Scienze Religiose di Genova; Vescovo di Pesaro; Arcivescovo di Genova e Presidente della conferenza Episcopale Ligure e Italiana, Cardinale del Concistoro; Presidente del Consiglio delle conferenze dei Vescovi d’Europa; Membro della Congregazione per le chiese orientali e della Congregazione per il culto e la disciplina dei sacramenti; Ordinario Militare per l’Italia e molti altri incarichi importanti ricoperti. Un grande onore averlo nella città di Reggio Calabria grazie al lavoro costante dell’Istituto Nazionale Azzurro che nonostante fosse impegnato in Italia ed all’estero, grazie al Suo Fondatore e Presidente, volge sempre lo sguardo alla nostra città.