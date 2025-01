Il 22 gennaio il direttore generale dell’asp di Reggio Calabria si è recata a Polistena per incontrare i vertici del comitato per tutela della salute guidato da Marisa Valensise. L’incontro, durato un paio di ore, in un clima pesante tra la portavoce Valensise e la Di furia, ammorbidito dai pompieri del comitato. Pochi i punti discussi dai 5 posti nella oncologia ( in realtà sono 10 nel Dca di Occhiuto), alla emodinamica,anestesisti, sala operatorie ecc..entro il 20 febbraio il nuovo incontro per capire se questi pochi impegni presi possano diventare realtà. Va detto che della battaglia di occupare la cittadella regionale non si arretra di un millimetro. la macchina organizzativa e quasi pronta. Intanto i sindaci lunedi 27 gennaio si riuniscono a San Giorgio Morgeto, per capire la volonta della Di Furia in merito allo sviluppo della sanità nella piana di Gioia Tauro