Domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 15.30, presso la Sala Monteleone di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, sede del Consiglio Regionale, avrà luogo la relazione annuale del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale.

Il programma prevede i saluti istituzionali del presidente della massima assemblea legislativa regionale Filippo Mancuso e della vicepresidente della Giunta regionale, Giuseppina Princi, cui faranno seguito un intervento del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, e la relazione del Garante.

“È il giorno più importante dell’anno per l’ufficio che ricopro – spiega Marziale, che è alla sua secondo mandato – perché rappresenta il momento in cui si da lettura delle reali condizioni in cui versano i minori nel nostro territorio, in cui il Garante rivendica ma prende anche atto delle cose fatte. È un momento in cui le istituzioni davvero interessate alla tutela dei minori condividono informazioni e preoccupazioni sulle criticità che rendono la vita difficile ai più piccoli”.

Fino a capienza posti la partecipazione è aperta a tutti i cittadini.

