Domani, Domenica 17 Marzo, a Molochio si svolgeranno due importanti eventi.

Il primo è una delle più importanti manifestazioni della nostra tradizione.

Stiamo parlando delle amate “VIRGINEJI I SAN GIUSEPPI” organizzate dal Gruppo Volontari di San Giuseppe della Parocchia Santa Maria De Merula insieme a tanti cittadini e cittadine molochiesi.

La seconda è “LA PRIMA PEDELATA- GIRO GALASIA-MOLOCHIO” organizzata dall’associazione Bike Molochio, con il Patrocinio del Comune di Molochio e che sarà il secondo di un ciclo di 5 incontri, organizzati da Onda Calabra e che si svolgeranno in giro per tutta la Calabria.

Con queste premesse non ci resta che augurarvi una buona domenica di divertimento e socialità a tutti.



