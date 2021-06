Come riportando da vari organi di stampa locali lo sciopero di 48 ore indetto dalle

segreterie provinciali CGIL, CISL, UIL E FIADEL per le giornate del 16 e 17 giugno è

stato posticipato (per i soli comuni di Reggio Calabria e Campo Calabro) al 28 e 29

giugno dopo il confronto avuto con l’assessore comunale all’ambiente di Reggio

Calabria, Paolo Brunetti. Con spirito collaborativo è stato deciso di rinviare lo stato

di agitazione ed accettare la proposta di un tavolo di confronto presso la prefettura

per discutere le problematiche che attanagliano i lavoratori da tempo, con la

prerogativa di arrivare ad una soluzione finalmente risolutiva. L’ organizzazione

sindacale Fiadel, che rappresenta sindacalmente la totalità degli operai sul cantiere

di Taurianova, dopo un confronto tra i lavoratori e il segretario Giuseppe Triglia,

sono state confermate le 48 ore di sciopero indette per il 16 e 17 giugno, visto che

da parte di Avr nessun segnale di apertura è arrivato sugli emolumenti arretrati,

relative alle mensilità di aprile e maggio 2021 . Domani 17 giugno, dalle ore 09:00

alle ore 12:00 si terrà presso piazza Libertà, sede del palazzo comunale, un sit-in per

rivendicare le spettanze dovute ai lavoratori, rispettando tutte le norme di

distanziamento sociale come da DPCM vigenti.