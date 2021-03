Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale dell’ANCI aderisce all’iniziativa promossa dall’ex Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e dai sindaci di Calabria e Sicilia e dalle forze sociali. Con questa iniziativa si chiede al Governo Nazionale di assumere la realizzazione delle grandi infrastrutture del Sud nella proposta del Recovery Plan (Alta Velocità ferroviaria Sa/Rc/Me/Ct/Pa, corridoio jonico, grande portualità Gioia Tauro e Augusta) che sarà presentata all’UE entro il prossimo 30 aprile.

“Abbiamo una occasione straordinaria: utilizzare i fondi del Recovery Plan per ridurre davvero l’isolamento dell’estremo Sud del Paese.

Sicilia e Calabria pagano ogni giorno un prezzo altissimo per l’arretratezza e l’inadeguatezza dei trasporti, in particolare ferroviari.

L’alta velocità sulla Salerno -Reggio Calabria e sulla Messina- Catania – Palermo, il collegamento permanente Messina e Villa San Giovanni sono indispensabili per dare pari opportunità a siciliani e calabresi per lo sviluppo delle due Regioni.

Non c’è alcuna ragione accettabile per tardare ancora.

Le considerazioni, scientificamente ineccepibili , del documento delle sei Università, sono pienamente condivise da me.

Mi impegnerò in ogni modo”