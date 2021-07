“La Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha approvato l’emendamento di Forza Italia sui tirocinanti calabresi.

Volevamo dare risposte concrete e una prospettiva di futuro a tanti giovani precari.

Adesso, con questo intervento, il decreto Sostegni bis stanzierà 60 milioni di euro, e migliaia di lavoratori avranno un contratto vero con i Ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell’Istruzione.

In queste settimane ho lavorato in silenzio e sottotraccia, e grazie al mio ruolo di capogruppo ho avuto modo di dialogare con funzionari, con ministri, con parlamentari di diversi partiti, con dirigenti sindacali, con membri della giunta regionale calabrese.

Il risultato raggiunto oggi per la Calabria mi riempie di orgoglio.

Ecco cosa vuol dire avere una posizione chiave a livello nazionale e saperla usare positivamente per aiutare la propria terra”.