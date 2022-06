Divieto di avvicinamento per una 46enne in Calabria per maltrattamenti in famiglia, aggressioni fisiche, obbligate a ricorrere a cure mediche La reiterazione nei comportamenti violenti, tali da ingenerare nelle vittime una situazione di paura e timore per la propria incolumità, è stata denunciata, oltre che dal marito, anche dal figlio maggiorenne