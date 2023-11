“La legge che vieta la produzione e il commercio di carne sintetica è l’ennesima dimostrazione che Fratelli d’Italia e il Governo di Giorgia Meloni mantengono gli impegni” – è quanto dichiara l’eurodeputato Denis Nesci.

“La tutela della qualità dei prodotti e del cibo italiano va nella direzione della valorizzazione di un settore d’eccellenza del nostro Paese. Grazie al Ministro Francesco Lollobrigida per la prima volta un Governo italiano si occupa in maniera concreta delle specialità identitarie che tutto il mondo ci invidia”.

“E grazie anche – conclude Nesci – all’impegno del ministro Urso, dei parlamentari e alle associazioni di rappresentanza che hanno lavorato sinergicamente per licenziare un testo di legge che tutelasse le nostre imprese, ma soprattutto la salute degli italiani”.