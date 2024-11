Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo di beni per oltre 200000 € nei confronti di 4 soggetti ritenuti responsabili, in quanto beneficiari, dell’ammanco di fondi nelle casse del Comune di Vazzano.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dal primo cittadino, MASSA Vincenzo, hanno visto coinvolti i militari della Stazione di Vazzano i quali, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica Camillo Falvo e del PM titolare delle indagini, hanno eseguito il sequestro di apparecchiature informatiche e di documentazione contabile.

Gli esiti investigativi hanno permesso di verificare che dal gennaio 2023 al settembre 2024 sono stati disposti bonifici dalle casse dell’Ente a dipendenti e familiari.

Gli indagati, per i quali vige ancora il principio di non colpevolezza, sono accusati di peculato in concorso.