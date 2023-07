DI CLEMENTE CORVO

Una situazione allarmante sta mettendo a dura prova sia i cittadini italiani che gli stranieri residenti nella città di Gioia Tauro. La mancanza presso gli uffici locali di Poste Italiane dei moduli/distinte necessari per l’invio di raccomandate assicurate, documenti indispensabili per molte operazioni, tra cui il rinnovo dei permessi di soggiorno, sta generando un inquietante disagio.

Le filiali locali, le uniche deputate alla distribuzione di questi moduli, non ne hanno disponibili da settimane, costringendo gli utenti, tra cui molti stranieri, a viaggiare verso filiali di città limitrofe alla ricerca dei documenti necessari. Questo, in periodi di temperature elevate, diventa un sacrificio insostenibile e ingiusto.

La signora V.V., di nazionalità ucraina, è uno degli esempi più recenti e emblematici. Oggi, 18 luglio 2023, si è recata presso le due filiali delle Poste Italiane a Gioia Tauro per inviare il kit di rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha trovato gli uffici sprovvisti dei necessari moduli/distinte autocopianti per le raccomandate assicurate. Costretta a spostarsi in città limitrofe, la signora V.V. rappresenta uno dei tanti casi di disagio causati da questo disservizio.

Un simile scenario di disservizio è inaccettabile e richiede l’attenzione immediata e un’azione decisa da parte di Poste Italiane e delle autorità competenti. La disponibilità di moduli/distinte per l’invio di raccomandate assicurate è un servizio essenziale, in particolare per le operazioni critiche come l’invio dei permessi di soggiorno.

In una società civile e rispettosa dei diritti dei cittadini, non si dovrebbe mai arrivare a tali livelli di disagio. Il diritto di accesso a servizi di base come l’invio di raccomandate deve essere garantito a tutti, indipendentemente dalla località di residenza.

Chiediamo ai vertici di Poste Italiane e alle autorità governative di intervenire immediatamente per risolvere questa situazione intollerabile. Poste Italiane, come istituzione nazionale, ha il dovere di fornire un servizio efficace e efficiente a tutti i suoi utenti, indipendentemente da dove si trovino.

Concludiamo sottolineando l’urgenza di un’azione immediata per risolvere questa problematica a Gioia Tauro. L’assenza di questi moduli/distinte sta causando disagi enormi e inutili a cittadini italiani e stranieri, che non dovrebbero essere costretti a compiere viaggi lunghi e faticosi per accedere a servizi essenziali. Un intervento tempestivo è vitale per garantire l’equità e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti.