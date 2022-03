La Procura di Crotone, come confidavano i suoi familiari e Studio3A, che li assiste, intende fare piena luce sul tragico incidente costato la vita, il 25 ottobre 2021, ad appena 24 anni, a Jonathan Porto. Il Pubblico Ministero dott. Pasquale Festa, titolare del procedimento penale per omicidio stradale a carico di F. M., 56 anni, anche lui crotonese come la vittima, il conducente del mezzo pesante con cui la Smart del giovane si è scontrata frontalmente sulla Strada Statale 107, ha infatti conferito a un proprio consulente tecnico, l’ing. Luigi Lopez, l’incarico di redigere una perizia cinematica per stabilire con esattezza la dinamica, le cause e tutte le responsabilità del terribile schianto successo nel territorio comunale di Caccuri, in località Campodanaro, in corrispondenza del chilometro 108+100 e in prossimità del bivio per Cotronei.

Com’è tristemente noto, Porto stava procedendo con la sua piccola city car in direzione Crotone quando, per cause che sono oggetto dell’inchiesta, si è scontrato con l’autoarticolato Daf Trucks condotto dall’indagato che proveniva dall’opposto senso di marcia, verso Cosenza. Un impatto terrificante in seguito al quale la Smart si è praticamente sbriciolata rimanendo nella sua corsia, mentre il camion ha proseguito la sua corsa nella corsia opposta finendo anche nella scarpata a bordo strada: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

I familiari di Jonathan, che ha lasciato una compagna in stato di gravidanza di un figlioletta nata da poco e che purtroppo non conoscerà mai il papà, i genitori, tre fratelli e tre nonni, per essere assistiti, fare chiarezza sui fatti e ottenere giustizia, attraverso il consulente legale dott. Giuseppe Cilidonio, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, e fin da subito speravano che l’autorità giudiziaria disponesse una consulenza tecnica per accertare cosa sia successo quel maledetto pomeriggio.

Le operazioni peritali, a cui parteciperà, come consulente di parte per i familiari, anche l’ing. Antonino Adamo, esperto messo a disposizione da Studio3A, inizieranno domani, mercoledì 16 marzo, dalle 14.30, dalla disamina del mezzi coinvolti presso l’azienda di autosoccorso di Crotone dove sono stati posti sotto sequestro giudiziale dagli agenti della Polizia Stradale di Crotone, e poi proseguiranno nel pomeriggio con i rilievi metrici, fotografici e plano altimetrici nel luogo dell’incidente. Il consulente tecnico avrà poi 60 giorni per depositare le sue conclusioni.