Disavventura a lieto fine nella tarda serata di ieri per un giovane in viaggio da Taranto a Lamezia Terme.

Seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, il malcapitato imboccava l’uscita autostradale di Altilia Grimaldi proseguendo il suo viaggio verso Lamezia Terme attraverso vecchie mulattiere di montagna a oltre 1000 metri di altezza sino a rimanere bloccato in zona boscata.

Ricevuta la segnalazione di soccorso in SO115 i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme si attivavano immediatamente per le ricerche.

Il malcapitato veniva contattato telefonicamente dal capo squadra dei vigili del fuoco, il quale, dalle informazioni ricevute, riusciva ad individuare il percorso fatto e, con non poca difficoltà, la squadra del distaccamento di Lamezia Terme raggiungeva il giovane disperso che veniva accompagnato in zona sicura.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì al recupero dell’autovettura una BMW 318.