Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, presenterà il progetto della sua coalizione civica lunedì 9 agosto, alle ore 11, nella sala conferenze del Grand Hotel Lamezia, in piazza Stazione Centrale, località Sant’Eufemia, a pochi passi dalla stazione ferroviaria centrale.

Il progetto della “Calabria del

Riscatto” di Luigi de Magistris e della sua coalizione civica e popolare mette in prima linea quanti vogliono essere protagonisti nel dare nuova linfa vitale a una regione dei diritti contro ogni forma di malaffare, corruzione e mafie.

I dettagli del progetto saranno resi noti durante la conferenza stampa, in diretta qui su questa pagina.

