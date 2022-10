“In riferimento all’Avviso pubblico esplorativo per la formazione di elenchi regionali di medici in formazione specialistica disponibili a prestare la propria attività nelle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria si comunica che sono pervenute 371 adesioni da parte di medici afferenti alle diverse discipline oggetto della procedura esplorativa.

La Regione Calabria ha, pertanto, provveduto a stilare gli elenchi suddivisi per disciplina, che sono stati trasmessi alle Aziende Ospedaliere e Sanitarie affinché le stesse, sulla base del proprio fabbisogno, possano dare applicazione alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 547 e seguenti della legge 145/2018.

Si precisa che con DCA n. 124 del 11/10/2022 e DCA n. 125 del 11/10/2022 sono stati approvati i Piani Assunzionali rispettivamente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e sono tuttora in corso le procedure finalizzate all’approvazione dei Piani dei Fabbisogni e delle Assunzioni proposti dalle altre Aziende del SSR.

Solo a seguito dell’approvazione dei Piani dei fabbisogni le Aziende del servizio sanitario regionale potranno dar corso alle procedure concorsuali ex art. 1, c. 547 e seguenti della legge 145/2018.

L’iter seguito dal Dipartimento Tutela della Salute consentirà, pertanto, agli specializzandi di partecipare alle selezioni e di poter essere successivamente assunti presso le Aziende del SSR nel rispetto della normativa vigente e dell’Accordo Quadro in essere tra Università e Regione Calabria”.