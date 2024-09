L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, dà il benvenuto ai dipendenti della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze che, in questi giorni, stanno prendendo servizio presso i locali recentemente ristrutturati del Complesso Monumentale, con l’obiettivo di rafforzare il Dipartimento di Salute Mentale e migliorare l’offerta sanitaria della comunità e del Comprensorio.

Nello specifico il primo cittadino unitamente al vicesindaco con delega alla Sanità, Alessia Burdino, e all’Amministrazione Comunale intende ringraziare il generale Antonio Battistini – Commissario Straordinario dell’Asp – per la scelta fatta annunciata, peraltro a Girifalco, dal direttore del Dipartimento, Michele Rossi, nelle scorse settimane.

L’occasione è utile anche per sottolineare come la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ubicata presso il Complesso Monumentale di Girifalco, deve considerarsi accreditata ope legis, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 3, della Legge Regionale della Calabria n. 19 del 12 giugno 2009. Tale normativa prevede che le strutture pubbliche che operano nel rispetto degli standard organizzativi e di qualità regionali siano accreditate di diritto, senza necessità di ulteriori adempimenti procedurali. C’è di più. Il Complesso Monumentale di Girifalco ha, recentemente, beneficiato di un finanziamento di circa 650 mila euro, destinato all’efficientamento energetico dei locali della RSA. L’Asp sta, inoltre, lavorando per valorizzarne e potenziarne le capacità operative e assistenziali, con la piena operatività della Rems, l’avvio della post-Rems e l’avvio operativo della Diagnostica presso la Rems.