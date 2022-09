DI CLEMENTE CORVO

Siamo qui a segnalare una carenza logistica Madornale , che sta mettendo in difficoltà numerosi studenti pendolari di tutta la Piana e le loro famiglie , che viaggiano con i pullman delle Ferrovie della Calabria impossibilitati ad effettuare l’acquisizione di abbonamenti utili per raggiungere le sedi scolastiche.

Unico presidio utile delle Ferrovie della Calabria é l’ufficio con sede a Gioia Tauro.

Proprio in prossimità delle aperture delle scuole, la sede inspiegabilmente offre delle aperture a singhiozzo con le conseguenze di un disservizio che comporta l’impossibilità per gli studenti di servirsi dei pullman, gravando sulle famiglie per l’accompagnamento presso le scuole di frequenza.

Ad aggravare la situazione un non perfetto computo della necessità di posti, impedisce a numerosi studenti in possesso dell’abbonamento di non poter usufruire del servizio, in quanto i posti a sedere sui pullman attualmente disponibili, sono inferiori al numero di abbonamenti effettuati .

Questi sono attualmente le lamentele delle varie famiglie della Piana. Ci si domanda se nel 2022 epoca in cui l’acquisto dei biglietti per lunghe tratte via aerea e ferroviaria, a lungo percorso si acquistano con grande facilità per via telematica, mentre per l’acquisizione di un semplice abbonamento delle Ferrovie della Calabria ci si debba portare dalle varie zone della Piana fino a Gioia Tauro dove non sempre tra l’altro l’ufficio è aperto al pubblico, viene lecito domandare a quale Progresso gli abitanti della Piana possono aspirare allorché vengono negati i più elementari diritti?

È attualmente disponibile il bonus trasporti fino a € 60, 00 per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporti pubblico ferroviario Nazionale, ma nonostante ciò la gente non è in grado di poter avere le informazioni del caso in quanto la sede è aperta per l’appunto a singhiozzo.

Per quanto riguarda il tanto atteso terminal bus che fine hanno fatto i lavori di completamento?