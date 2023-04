Fate visita ai degenti ricoverati in ospedale. No ai vostri cari, ma ai degenti soli, a coloro che sono soli con la loro sofferenza.

Forse comprenderete veramente per cosa stiamo lottando, comprenderete cosa significa lasciare un’intera popolazione senza alcun tipo di assistenza sanitaria.

Noi ieri abbiamo festeggiato la Pasqua al presidio. Si, abbiamo anche consumato dei dolci pasquali, ma prima abbiamo dimostrato la nostra vicinanza a tutti i degenti, sopratutto a coloro che non avrebbero ricevuto alcuna visita.

Abbiamo donato loro un sorriso, la più potente medicina contro ogni male.

Gli abbiamo fatto capire che non sono soli.

Abbiamo donato un po’ di noi, ma soprattutto abbiamo ricevuto tantissimo da ognuno di loro.

Da ieri nei corridoi del reparto ci sono due quadri contenenti le nostre emozioni … perché tutti coloro che varcheranno quella porta possano comprendere che ci sarà sempre qualcuno pronto ad accoglierli con un sorriso, ma soprattutto con il cuore ❤️

Noi ci saremo …

Le risposte tardano ad arrivare e noi rimarremo lì ad attenderle.