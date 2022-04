Dopo la mia interrogazione anche Calabria, Basilicata e Lombardia hanno i loro responsabili regionali della farmacovigilanza.

Rivolgendomi al Ministero della Salute avevo fatto notare che per le tre Regioni mancava tale carica cui medici, operatori sanitari e soprattutto i pazienti potessero segnalare sospette reazioni avverse ai farmaci assunti.

Con la nomina anche di questi ultimi 3 Responsabili regionali di Farmacovigilanza si è risolta una grave lacuna per la salute dei cittadini permettendo anche per la Calabria, Basilicata e Lombardia il continuo e corretto monitoraggio delle reazioni ai farmaci e garantendo così la sicurezza dei medicinali in commercio.

È importante che la sanità sia assicurata in modo omogeneo tra tutte le regioni, senza distinzione alcuna.